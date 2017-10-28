Фонсека і тренерський штаб "Шахтаря" вшанували пам'ять жертв трагедії у Харкові

Паулу Фонсека і його помічники по тренерському штабу ФК "Шахтар" вшанували пам'ять загиблих у ДТП в Харкові, повідомляється на сторінці донецького клубу в Instagram.

Жахлива трагедія забрала життя 6 людей.

Головний тренер і його помічники прийшли до імпровізованого меморіалу на місці трагедії на вул. Сумській та поклали квіти.

Донецька команда в сезоні 2017/18 проводить всі домашні матчі на ОСК "Металіст" у Харкові.

Як повідомляв УНІАН, трагедія в Харкові сталася 18 жовтня, коли автомобіль Лексус після зіткнення вилетів на тротуар і збив людей. Загинули 5 осіб, пізніше ще одна жертва померла в лікарні.