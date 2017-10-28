"Шахтар" не зміг обіграти "Сталь" в матчі Прем'єр-ліги

У Харкові завершився стартовий матч 14-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому лідер чемпіонату донецький "Шахтар" приймав "Сталь" з Кам'янського і несподівано зіграв внічию, повідомляє офіційний сайт турніру.

Гра завершилася з рахунком 1:1.

Гірники потужно розпочали матч і вже на 14-й хвилині відкрили рахунок - гол забив Факундо Феррейра. Після багатоходової комбінації Бутко прострілив уздовж воріт і Феррейра з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у ворота.

Втім, зберегти мінімальну перевагу гості не змогли. На 66-й хвилині гості на лівому фланзі розіграли аут, м'яч опинився у Неманьї Обрадовича, і той обвідним ударом відправив м'яч під саму штангу.

У час, що залиився, гості зуміли зберегти нічию.

Таким чином, в турнірній таблиці у "Шахтаря" 33 очки і команда як і раніше, впевнено лідирує - перевага над "Динамо" (25) складає 8 очок. А "Сталь" набрала 10 очок і зрівнялася з одеським "Чорноморцем" і "Зіркою" з Кропивницького та "Олександрією" в боротьбі аутсайдерів - за 9-12 місця.