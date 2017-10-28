Ярмоленко забив четвертий гол за "Борусію" у програному матчі "Ганноверу" в Бундеслізі

У Ганновері завершився матч 10-го туру чемпіонату Німеччини з футболу серед команд Бундесліги, в якому "Ганновер-96" обіграв дортмундську "Боруссію" з рахунком 4:2, повідомляє офіційний сайт турніру.

Другий гол "Боруссії" в цьому матчі забив український легіонер Андрій Ярмоленко.

Читайте такожЯрмоленко забив у Кубку Німеччини свій третій гол за "Боруссію" (відео)На 50-й хвилині гості провели атаку лівим флангом, звідки пішов навіс в штрафну, де не розібралися голкіпер і захисник "Ганновера", після чого м'яч по дузі був вибитий на ногу Ярмоленко, а Андрій з непростого становища зльоту пробив у нижній кут. Ярмоленко зрівняв рахунок в матчі - 2:2.

Втім, надалі, господарі поля на 60-й хвилині вийшли вперед, а на 85-й довели свою перевагу до двох голів - 4:2.

Таким чином, "Боруссія" (20 очок) за підсумками 10-го туру втратить лідерство в Бундеслізі. Мюнхенська "Баварія" (20) і "Ред Булл Лейпциг" (19) сьогодні пізніше ввечері проведуть очний матч і, незалежно від його результату, в турнірі з'явиться новий лідер.