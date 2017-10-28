Футбольний клуб "Барселона" не стане робити заяв про незалежність Каталонії

Футбольний клуб "Барселона" не збирається робити заяви з приводу незалежності Каталонії від Іспанії, повідомляє SportArena з посиланням на іспанське видання Marca.

Видання повідомляє, що "Барселона" не має наміру на офіційному рівні коментувати ту ситуацію, яка складається. Ніхто з представників каталонського клубу, починаючи від головного тренера Ернесто Вальверде, закінчуючи президентом Жозепом Бартомеу не коментує подію.

При цьому минулого тижня президент "Барселони" підкреслив, що клуб знаходиться на стороні місцевої влади, хоча не підтримує деякі їх дії. Одним з таких є одностороннє проголошення незалежності.

Читайте такожГвардіола присвятив перемогу "Манчестер Сіті" заарештованим каталонцямНа початку жовтня Бартомеу повідомив, що Ла Ліга загрожувала клубу зняттям 6 очок за скасування гри з "Лас-Пальмасом", яка відбулася 1 жовтня при порожніх трибунах через проведення референдуму про незалежність Каталонії.

"Барселона" очолює турнірну таблицю чемпіонату Іспанії, маючи в активі після дев'яти турів 25 очок з 27 можливих. Сьогодні команда Ернесто Вальверде зіграє проти "Атлетика" з Більбао (початок — о 21:45 за київським часом).

Як повідомляв УНІАН, вчора, 27 жовтня, уряд Каталонії проголосив незалежність від Іспанії. У відповідь на це іспанський уряд розпустив парламент Каталонії, призначивши вибори на 21 грудня