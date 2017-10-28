Матч Прем'єр-ліги "Карпати" – "Динамо" пройде з глядачами
11:26, 28 жовтня 2017Футбол
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Львівський клуб не отримав жодних обмежувальних документів від КДК ФФУ.
ФК "Карпати" продає квитки на матч з "Динамо" / fckarpaty.lviv.ua
Матч 14-го туру української футбольної Прем'єр-ліги між львівськими «Карпатами» та київським «Динамо» пройде з глядачами, повідомляє Sport.ua з посиланням на телеканал "Футбол".
Інформація про покарання «Карпат» проведенням домашніх матчів без глядачів за неналежну поведінку вболівальників не підтвердилася. Львівський клуб не отримав жодних підтверджуючих документів від КДК ФФУ і проводить активну роботу з фанатами перед матчем з «Динамо».
Як повідомляв УНІАН, гра «Карпати» – «Динамо» відбудеться 29 жовтня. Початок матчу - о 19:30.
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