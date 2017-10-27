"Шахтар" представив річний звіт за сезон 2016/17

Футбольний клуб «Шахтар» представив річний звіт про сезон-2016/17, повідомляється на офіційному сайті команди.

Дотримуючись принципів прозорості та відкритості, ФК «Шахтар» вже більше десяти років регулярно підводить підсумки своєї діяльності. Перше видання було представлено по завершенні сезону-2006/07.

Річний звіт про сезоні-2016/17 – 11-й для донецького клубу.

Крім спортивних досягнень - "Шахтар" виграв у 2017-му році чемпіонат, Кубок і Суперкубок України - важливою складовой, є й фінансова діяльність клубу.

Так, загальний дохід ФК "Шахтар" склав 877 млн грн. Крім того, за 2016 рік клуб виплатив 426 мільйонів гривень податків.

З повною версією звіту можна ознайомитися тут.