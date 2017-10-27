Сидорчук пройшов медобстеження в Барселоні, діагноз встановити не вдалося - "Динамо"

Півзахисник київського «Динамо» Сергій Сидорчук, який отримав травму коліна в домашньому матчі Ліги Європи проти швейцарського «Янг Бойз», пройшов обстеження в Барселоні у професора Рамона, повідомляє офіційний сайт ФК "Динамо".

Детальніше про його результати розповів головний лікар клубу Леонід Миронов:

- Сергій повернувся з Барселони в четвер ввечері, і сьогодні на базі вже робив спеціальні вправи, які йому рекомендував професор. В такому режимі він працюватиме протягом двох тижнів, а потім професор Рамон призначив діагностичну артроскопію, яка покаже, що сталося в суглобі, і дозволить поставити остаточний діагноз, стосовно якого поки що присутні сумніви. Після цього можна буде говорити про терміни відновлення Сергія.

Як повідомляв УНІАН, раніше проходила інформація, що Сидорчук отримав серйозне пошкодження і пропустить до півроку.