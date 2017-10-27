Дніпро попрощався з кращим бомбардиром "Дніпра" 60-70-х років

Сьогодні футбольний Дніпро попрощався з померлим два дні тому нападником 60-70-х років минулого століття Віктором Романюком. Він помер на 71-му році життя після тривалої хвороби, повідомляє офіційний сайт ФК "Дніпро".

У «Дніпрі» Віктор Романюк виступав з 1968 по 1976 рік. П'ять років поспіль він ставав кращим снайпером команди, а всього за «Дніпро» провів 237 матчів і забив 79 м'ячів. Це четвертий показник результативності в історії клубу після Олега Протасова, Євгена Селезньова та Михайла Дидевича.

Після відходу з «Дніпра» Віктор Володимирович Романюк був граючим головним тренером команди «Прес» (Дніпропетровськ), що виступала в обласній першості, а потім протягом багатьох років працював директором ДЮСШ-12.

Попрощатися з ним прийшли багато колишніх товаришів по команді, співробітники школи і, звичайно, вихованці.

— Ми дуже сумуємо, — не приховував екс-футболіст «Дніпра» Олексій Алексєєв, потім працював разом з Романюком в ДЮСШ-12. — Він був дуже хорошим футболістом, яскравим, нестандартним. Сам міг створити момент і забити. Дуже технічний: міг обіграти двох-трьох суперників, заробити штрафний або пенальті. М'яч у нього відібрати було просто неможливо! А директором він був справедливим і вимогливим.

— Мені він запам'ятається як великий футболіст і хороший футболіст, — сказав ще один колишній нападник «Дніпра» Микола Самойленко. — Він багато забивав, але головне, був порядною, чесною людиною.