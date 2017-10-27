Призовий фонд ЧС-2018 складе 400 мільйонів доларів

Рада ФІФА схвалила збільшення призових на чемпіонат світу-2018 року в Росії на 12 відсотків. Загальна сума призового фонду складе 400 мільйонів доларів, повідомляє Eurosport.

Призовий фонд турніру був затверджений на засіданні ради ФІФА, яке проходить в індійській Калькутті.

Читайте такожВизначився склад 1-ї кошика жеребкування чемпіонату світу-2018На чемпіонаті світу-2014 в Бразилії призовий фонд становив 358 мільйонів доларів.

Збірна Німеччини, яка виграла той турнір, отримала $35 млн, Аргентина (фіналіст) – $25 млн, а Голландія (бронзовий призер) – $22 млн.

Як повідомляв УНІАН, матчі ЧС-2018 пройдуть з 14 червня по 15 липня.