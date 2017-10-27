Віце-президент "Маріуполя" потролив "Динамо" напередодні жеребкування Кубка України

Віце-президент футбольного клубу "Маріуполь" Андрій Санін вирішив потролити київське "Динамо" напередодні жеребкування 1/4 фіналу Кубка України на своїй сторінці у соціальній мережі "Facebook".

Чиновник натякнув на неявку киян на гру чемпіонату Прем'єр-ліги в Маріуполь, яка повинна була відбутися в кінці серпня, В Кубку України сліпий жереб знову може звести команди між собою і, не виключено, що матч відбудеться в Маріуполі.

"Громадськість вимагає повернення інтриги сезону", - пост з такими словами розмістив Санін.

"Нервуєш, "Динамо"? Жеребкування у вівторок", - додав картинку функціонер.

Як повідомляв УНІАН, жеребкування 1/4 фіналу Кубка України відбудеться у вівторок, 31 жовтня.

В 1/8 фіналу "Динамо" у додатковий час здолав в гостях "Олександрію" (1:3), а "Маріуполь" з рахунком 0:5 також в гостях розтрощив сімферопольську "Таврію".