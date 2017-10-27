Дружини гравців "Шахтаря" створили благодійну організацію для допомоги дітям

У Києві відбувся благодійний вечір від «Charity Team» на якому були присутні понад 150 гостей. Всі гроші, виручені від продажу вхідних квитків, розіграних лотів та благодійних внесків, були перераховані на реабілітацію дітей з відділення онкогематології і трансплантації національної дитячої спеціалізованої лікарні ОХМАТДИТ, повідомляє ФК "Шахтар".

Організаторами заходами є «Charity Team» – благодійна організація, в яку об'єднались дружини, дівчата гравців «Шахтаря», а також їх друзі, з метою регулярного та ефективного збору коштів для допомоги нужденним дітям.

«Charity Team це команда небайдужих людей, які об'єдналися, щоб творити добро разом, адже спільними зусиллями можна зробити значно більше. Наша мета не тільки збирати кошти, але і залучати однодумців які хочуть, але не знають, як допомогти. Ми сподіваємося, що наші заходи стануть традиційними, бо разом - ми сила» - прокоментувала створення Charity Team одна із засновниць організації Юлія П'ятова

Довідка: Ідея об'єднання в «Charity Team» виникла із загального прагнення допомогти 6-місячному Платону Половову з вродженим гострим мієлобластним лейкоз (рак крові). Завдяки небайдужим людям збір коштів на лікування Платона на даний момент закритий.

Мета створення «Charity Team» довести, що робити добрі справи нескладно, головне захотіти, знайти однодумців і зібрати команду.