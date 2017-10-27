У Польщі розформували команду "Динамо" (Вроцлав), складену з українців

Українці з польського міста Вроцлав два роки тому організували власну футбольну команду "Динамо" і навіть перемогли у класі "С". Проте через регламент Польського футбольного союзу клуб не зміг розпочати виступи на вищому рівні, адже в команді за правилами має бути лише два гравці не з ЄС.

На сьогоднішній день "Динамо" призупинило своє існування. В команді грали як заробітчани, так і студенти. Для усіх них футбол значить щось більше, а один з колишніх футболістів команди був професійним гравцем "Іллічівця" (нині - "Маріуполь", що виступає в УПЛ).

Про це пише "Простір" з посиланням на польську Gazeta Wyborcza.

Два перших сезони "Динамо" (Вроцлав) грало в найнижчому класі "C" Нижньої Сілезії, але за підсумками минулого чемпіонату команді вдалося здобути перше місце і путівку у клас "В". На рахунку динамівців було 15 перемог в 16 матчах, 80 забитих голів і відрив у 11 очок від найближчого переслідувача.

Однак, клас "С" підпорядковується Нижньосілезькому об’єднанню народних спортивних команд (пол. Dolnośląskie Zrzeszenie Ludowe Zespoły Sportowe), а клас "В" у в свою чергу - Польському футбольному союзу (ПФС). Регламент цієї організації вимагає, щоб у команді було не більше двох футболістів не з ЄС. Тому "Динамо", маючи повністю український склад, не має змоги виступати у класі "В".

"Я не міг піти назустріч одній команді, адже через деякий час звернулися б кілька інших клубів, які підсилилися іноземцями не з Європейського союзу. Є правила, яких треба дотримуватися. У класі "С" для "Динамо" зробили вийняток, у вищих лігах нас зобов’язує вже регламент Польського футбольного союзу", - пояснює Анджей Падевський, голова Нижньосілезького футбольного союзу і одночасно віце-президент ПФС.

Читайте такожСкандал в Польше: владелец супермаркета установил проверку для украинцевУ результаті українська команда з Вроцлава "Динамо" не бере участі у жодних змаганнях з футболу.

"Хлопці одноголосно прийшли до висновку, що ми не будемо продовжувати виступи у класі "С", тому що команда вийшла до вищої ліги. Дивне рішення Союзу, адже це турнір на аматорському рівні. Невже це така проблема, щоб ми грали у класі "В"?", - дивується Максим Сябро, один із засновників і за сумісництвом воротар "Динамо" (Вроцлав).

Він додав, що клуб звертався навіть до президента ПФС Збіґнєва Бонека.

"Ми отримали відповідь, в якій вказано, що останнє слово у вирішенні ситуації має бути за регіональним союзом. Тому ми проводили переговори з керівником нижньосілезької організації. Її голова Падевський вислухав нас і відмовив, пояснюючи, що правила для всіх однакові", – сказав Сябро.

Більшість гравців "Динамо" сьогодні припинили грати у футбол, лише деякі приєдналися до інших клубів. Однак українські футболісти не полишають надій на краще.

"Деякі наші гравці вже мають польське громадянство. Також "Динамо" отримало декілька пропозицій від польських футболістів, які хочуть до нас долучитися. У нас є бажання зіграти і сподіваємось, що через рік це стане можливим", - відзначив Сябро.

Слід відзначити, що квота на гравців не з ЄС діє і у польській вищій лізі. В командах "Екстракляси" (вищого дивізіону) можуть грати лише два футболісти не з ЄС. Наприклад, за "Лех" виступає екс-гравець "Карпат" Володимир Костевич, за "Краковію" - колишній ворсклянин Олексій Дитятьєв, а в "Яґеллонії" - екс-футболіст "Зорі" Дмитро Хомченовський.