Питання про 16 команд в УПЛ буде підніматися - член Виконкому ФФУ Франков

Головний редактор тижневика «Футбол» і член Виконкому ФФУ Артем Франков висловився про можливу реформу вітчизняного чемпіонату, повідомляє MatchDay.

"Є реальна можливість з сезону-2019/20 відновити чисельність Прем'єр-ліги до 16 команд, а Першу лігу зменшити з 18-ти команд до 16-ти. Це питання обов'язково буде розглянуто на найближчих зборах УПЛ і після цього поставлено перед виконкомом ФФУ", - заявив Франків.

Крім того, у вітчизняних функціонерів є бажання "об'єднати нинішню Другу лігу з аматорами в Національну Футбольну Лігу. Імовірно, вона повинна складатися з трьох дивізіонів за географічним принципом. Це повинно бути реалізовано влітку і пов'язане з майбутньою перетасовуванням дивізіонів за чисельністю.

Мотивація: велика частина клубів Другої ліги, незважаючи на наявність юридичної особи та професійні контракти з гравцями, по суті залишаються аматорськими командами. Реформа призведе подання у відповідність з дійсністю і спонукає аматорські клуби підтягуватися під рівень професійних. Хто цього не зробить — буде відсіяний комітетом ФФУ з атестації. Контроль повинен здійснюватися постійно, команди, які не відповідають критеріям, ніяк не зможуть підвищитися в класі.

Проти: у нас і в УПЛ є різні команди, у тому числі не пов'язані з АТО... Крім цього вбивчого аргументу, далеко не факт, що ми отримаємо оптимальний варіант з аматорами, які тягнуться вгору. Не слід вважати, що більш вірогідним є варіант, що профі, побувавши на шкільних і колгоспних стадіонах, настільки характерних для змагань аматорів, втратять найменший стимул для вдосконалення власної інфраструктури?» — зазначив Франків.

Як повідомляв УНІАН, кількість команд Прем'єр-ліги було скорочено з 16-ти до 14-ти влітку 2014-го року, а влітку 2016-го - з 14-ти до 12-ти.