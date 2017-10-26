Жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу відбудеться 31 жовтня
17:08, 26 жовтня 2017Футбол
135
На цій стадіі змагань буде представлено лише 5 команд Прем'єр-ліги
Матчі 1/4 фіналу Кубку України відбудуться 29 листопада / ffu.org.ua
У вівторок, 31 жовтня, о 13:00 у Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/4 розіграшу Кубка України сезону 2017/2018, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.
Читайте також"Шахтар" у божевільному матчі з феєрверком голів обійшов "Зорю" в Кубку України (відео)У жеребкуванні візьмуть участь 8 команд: 5 колективів Прем’єр-Ліги, один представник Першої ліги та два – Другої ліги.
Команди, які братимуть участь у 1/4 Кубку України:
«Шахтар» (Донецьк)
«Динамо» (Київ)
«Ворскла» (Полтава)
«Маріуполь» (Маріуполь)
«Верес» (Рівне)
«Десна» (Чернігів)
«Дніпро-1» (Дніпро)
«Львів» (Львів)
Базовий день проведення чвертьфінальних матчів – 29 листопада.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter