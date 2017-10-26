Жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу відбудеться 31 жовтня

17:08, 26 жовтня 2017
Футбол
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На цій стадіі змагань буде представлено лише 5 команд Прем'єр-ліги

Матчі 1/4 фіналу Кубку України відбудуться 29 листопада / ffu.org.ua

У вівторок, 31 жовтня, о 13:00 у Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/4 розіграшу Кубка України сезону 2017/2018, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України.

Читайте також"Шахтар" у божевільному матчі з феєрверком голів обійшов "Зорю" в Кубку України (відео)У жеребкуванні візьмуть участь 8 команд: 5 колективів Прем’єр-Ліги, один представник Першої ліги та два – Другої ліги. 

Команди, які братимуть участь у 1/4 Кубку України:

«Шахтар» (Донецьк)

«Динамо» (Київ)

«Ворскла» (Полтава)

«Маріуполь» (Маріуполь)

«Верес» (Рівне)

«Десна» (Чернігів)

«Дніпро-1» (Дніпро)

«Львів» (Львів)

Базовий день проведення чвертьфінальних матчів – 29 листопада.

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Теги: #Кубок України жеребкування