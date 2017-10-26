Жеребкування 1/4 фіналу Кубку України з футболу відбудеться 31 жовтня

На цій стадіі змагань буде представлено лише 5 команд Прем'єр-ліги

У вівторок, 31 жовтня, о 13:00 у Будинку футболу відбудеться жеребкування 1/4 розіграшу Кубка України сезону 2017/2018, повідомляє офіційний сайт Федерації футболу України. Читайте також"Шахтар" у божевільному матчі з феєрверком голів обійшов "Зорю" в Кубку України (відео)У жеребкуванні візьмуть участь 8 команд: 5 колективів Прем’єр-Ліги, один представник Першої ліги та два – Другої ліги. Команди, які братимуть участь у 1/4 Кубку України: «Шахтар» (Донецьк) «Динамо» (Київ) «Ворскла» (Полтава) «Маріуполь» (Маріуполь) «Верес» (Рівне) «Десна» (Чернігів) «Дніпро-1» (Дніпро) «Львів» (Львів) Базовий день проведення чвертьфінальних матчів – 29 листопада.

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