Новим президентом чернігівської "Десни" став Володимир Левін

Від сьогодні президентом футбольного клубу "Десна" (Чернігів) є Володимир Левін, повідомляє офіційний клубний сайт.

Екс-президент клубу Олексій Чеботарьов прийняв рішення про передачу "Десни" новому власнику.

Олексій Чеботарьов очолив команду в 2010 році і саме за його керівництва клуб досягнув найвищого результату в своїй історії – в сезоні 2016/2017 "Десна" зайняла друге місце в чемпіонаті Першої Ліги та завоювала пряму путівку до елітного дивізіону. "Крім того, за керівництва Чеботарьова в Чернігові проводилася активна робота по покращенню інфраструктури клубу" - йдеться в повідомленні клубу.

Новий президент клубу Володимир Левін подякував попередньому керівництву за досягнуті результати і заявив, що "Десна" продовжить розвиток згідно раніше вибраного вектору, а перед командою буде стояти завдання на підвищення в класі вже в нинішньому сезоні.

Безпосередньо перед призначенням нового президента, було оприлюднено офіційне звернення вже екс-президента ФК Десна Чеботарьова, в якому, зокрема, зазначалося: "

В даний час, з певних причин, я проживаю за межами рідної країни. Щодо мене в Україні з метою обмеження мого бізнесу, а, можливо, і його захоплення, деякими псевдопатріотичними силами сфальсифіковано кримінальну справу. Мене підозрюють в участі в злочинах, до яких я не маю жодного відношення. У зв’язку з цим я вважаю, що поки я не повернуся до України і не буду повністю виправданий перед громадянами України, мені неправильно перебувати на посаді президента по-справжньому народного клубу. Тому я прийняв рішення піти з поста президента ФК «Десна» (Чернігів). Одразу хочу запевнити всіх уболівальників, що наша адміністративна команда не залишає клуб, навпаки – ми будемо всіма своїми силами допомагати новому керівництву клубу, будемо брати участь у всіх проектах, пов’язаних з розвитком клубу і футболу в Чернігівській області".

"Я сподіваюся, що незабаром повернуся до України, доведу свою невинуватість, буду жити і працювати на благо нашої країни та знову очолю наш рідний клуб", - підсумував Чеботарьов.

Як повідомляв УНІАН, "Десна" не змогла підвищитися в класі та увійти в число учасників Прем`єр-ліги через рішення Комітету Федерації футболу України з атестації, в якого виникли претензії до структури та фінансів чернігівського клубу.