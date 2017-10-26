З'явилося перше фото офіційного м'яча чемпіонату світу-2018

У мережі з'явилася фотографія офіційного м'яча, яким гратимуть на чемпіонаті світу 2018 року в Росії.

М'яч «Telstar 18», розроблений Adidas, має білу безшовну основу з чорно-сірими вкрапленнями. «Це сучасна інтерпретація оригінального м'яча "Telstar", який став символом сучасного футболу», — повідомляє Footy Headlines.

Очікується, що м'яч офіційно буде презентовано 9 листопада.

21-й чемпіонат світу з футболу планують провести в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Участь у світовій першості візьмуть 32 збірні.

Турнір пройде на 12 стадіонах в 11 містах РФ.

Нагадаємо, збірна України, посівши третє місце у відбірковій групі, не пройшла кваліфікацію на ЧС.