З'явилося перше фото офіційного м'яча чемпіонату світу-2018
15:00, 26 жовтня 2017Футбол
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Це сучасна інтерпретація оригінального м'яча "Telstar", який став символом сучасного футболу.
footyheadlines.com
У мережі з'явилася фотографія офіційного м'яча, яким гратимуть на чемпіонаті світу 2018 року в Росії.
М'яч «Telstar 18», розроблений Adidas, має білу безшовну основу з чорно-сірими вкрапленнями. «Це сучасна інтерпретація оригінального м'яча "Telstar", який став символом сучасного футболу», — повідомляє Footy Headlines.
footyheadlines.com
Очікується, що м'яч офіційно буде презентовано 9 листопада.
21-й чемпіонат світу з футболу планують провести в Росії з 14 червня по 15 липня 2018 року. Участь у світовій першості візьмуть 32 збірні.
Турнір пройде на 12 стадіонах в 11 містах РФ.
Нагадаємо, збірна України, посівши третє місце у відбірковій групі, не пройшла кваліфікацію на ЧС.
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