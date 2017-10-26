Українець Малиновський забив неймовірний гол у чемпіонаті Бельгії (відео)
14:23, 26 жовтня 2017Футбол
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Півзахисник збірної України виконав фантастичний за красою штрафний удар майже від бокової лінії.
Руслан Малиновський в грі з "Брюгге" / krcgenk.be
Півзахисник «Генка» Руслан Малиновський забив гол у 12-му турі чемпіонату Бельгії з грі з «Брюгге» (2:0), повідомляє офіційний сайт "Генка".
24-річний український півзахисник вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь матч.
Українець відзначився на 43-й хвилині ударом зі штрафного майже від бокової лінії поля.
Це другий гол Малиновського за «Генк» в 12 матчах цього сезону. Також на його рахунку 1 гольова передача.
Як повідомляв УНІАН, Руслан Малиновський потрапив до числа викликаних Андрієм Шевченком гравців на товариський матч зі збірною Словаччини, який відбудеться 10 листопада у Львові.
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