Українець Малиновський забив неймовірний гол у чемпіонаті Бельгії (відео)

Півзахисник «Генка» Руслан Малиновський забив гол у 12-му турі чемпіонату Бельгії з грі з «Брюгге» (2:0), повідомляє офіційний сайт "Генка".

24-річний український півзахисник вийшов на поле з перших хвилин і відіграв весь матч.

Українець відзначився на 43-й хвилині ударом зі штрафного майже від бокової лінії поля.

Це другий гол Малиновського за «Генк» в 12 матчах цього сезону. Також на його рахунку 1 гольова передача.

Як повідомляв УНІАН, Руслан Малиновський потрапив до числа викликаних Андрієм Шевченком гравців на товариський матч зі збірною Словаччини, який відбудеться 10 листопада у Львові.