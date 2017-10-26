Експерт назвав найкращих футбольних тренерів сучасності

Ведучий програми Європейський Weekend та футбольний коментатор назвав найкращих футбольних тренерів сучасності. Про це пишеться в журналі "Новий час".

Так, він склав рейтинг з п'яти тренерів, в який потрапили:

1. Хорхе Сампаолі (збірна Аргентини): Мені подобаються його попередні команди, подобається агресивність, яку він дає їм. Це тренер, який ніколи не тримається за футболістів. Для багатьох тренерів гравці, з якими вони чогось домагалися, стають талісманами і переходять за ними з команди в команду. Зараз у збірній Аргентини він будує свою, ні на що не схожу гру. Незважаючи на складну ситуацію в команді.

2. Пеп Гвардіола (Манчестер Сіті): Барселона часів Гвардіоли була чимось неймовірним. Її згадують донині. І будуть згадувати через багато років. Пеп — це людина, яка постійно щось шукає, може приймати десь нелогічні рішення і сам собі створити проблеми, але це людина пошуку, людина, яка не боїться.

Читайте такожКращий гол, футболіст, тренер: хто отримав премію FIFA The Best 2017 (відео)

3. Зінедін Зідан (Реал): Цей француз був видатним гравцем, а зараз став цікавим тренером. Коли він виграв свою першу Лігу чемпіонів, не було враження, що це заслуга тренера. Але вже взимку стали видні його напрацювання, він змінював гру команди і шукав нові рішення. Це дозволило йому вдруге поспіль виграти найпрестижніший клубний турнір і увійти в історію. Не думаю, що це його останнє досягнення, він ще в процесі свого творчого зростання, і спостерігати за ним дуже цікаво.

4. Юліан Нагельсман (Хоффенхайм): найяскравіший представник новітнього покоління тренерів. Тренери зараз починають дуже рано. Але цьому хлопцю і зовсім 30 років. В його команді є футболісти, які старші за нього. Але незважаючи на свої молоді як для тренера роки, він цілеспрямований, рішучий і чітко розуміє, чого хоче досягти. Він вміє жорстко контролювати команду. Я думаю, що все йде логічно, і він незабаром опиниться в Баварії. Це буде відмінний союз.

5. Тіте (збірна Бразилії): У Бразилії завжди було складно з тренерами, але я хотів би відзначити роботу Тіте. Він не новатор, не людина, яка експериментує. Але у нього є те, чого немає в інших бразильських тренерів, — уміння наполягати на своєму, робити так, як вважає за потрібне, і не піддаватися тиску керівництва клубів. Тіте — яскраве явище і в світовому масштабі. Він за рік реформував збірну настільки, що зараз вона грає краще за всіх. Демонструє чудовий футбол і поступилася лише раз, та й то в товариському поєдинку. На майбутньому чемпіонаті світу ця збірна буде головним фаворитом.