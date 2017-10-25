"Динамо" дотиснуло "Олександрію" в овертаймі і також вийшло до чвертьфіналу Кубка

В Олександрії завершився останній матч 1/8 фіналу Кубка України, де місцева "Олександрія" приймала "Динамо".

Гості здобули дуже складну перемогу лише в додатковий час - 3:2, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

У першому таймі найпомітніший епізод стався на 36-й хвилині. Триходівка киян за участю Гармаша, Гонсалеса і Кравця призвела до голу, який записав на свій рахунок форвард збірної України.

Після перерви "Динамо" зменшило оберти і поплатилося. На 77-й хвилині Старенький перестрибнув всіх у штрафному гостей і головою відправив м'яч у дальній від себе кут. 1:1.

Все вирішилося в овертаймі, причому "Олександрія" мала шанси на перемогу. Однак на 107-й хвилині Бесєдін знову вивів "Динамо" вперед, а на 116-й Кравець зробив дубль.

На 124-й хвилині (!) "Олександрія" поставила крапку - Гітченко реалізував пенальті.

3:2 - перемога "Динамо".