СК "Дніпро-1" і "Львів" вийшли у чвертьфінал Кубка України

У Дніпрі та Львові завершилися матчі 1/8 фіналу Кубка України з футболу, де команди нижчих дивізіонів - 2-ї ліги - "Львів" та СК "Дніпро-1" обіграли відповідно "Сталь" з Кам`янського і одеський "Чорноморець" та вийшли до чвертьфіналу змагань, повідомляє офіційний сайт турніру.

Основний і додатковий час гри в Дніпрі (120 хвилин) завершилися нульовою нічиєю. Проте з овертаймі обидві команди влаштували гольову феєрію, забивши 15 голів при 18 ударах. Гравці команд по разу схибили в основний п'ятірці ударів (4:4), а в дев'ятій серії ударів вирішальний удар не реалізував гравець "Чорноморця" Люлька - 8:7 на користь СК "Дніпро-1".

У грі у Львові суперники відзначилися по разу в основний час - 1:1, обійшлися без голів у додатковий і реалізували 8 ударів в серії пенальті. "Львів" виграв з рахунком 5:3 залишивши представника УПЛ "Сталь" без чвертьфінала Кубка України.

Як повідомляв УНІАН, раніше чернігівська "Десна" стала єдиним представником Першої ліги в чвертьфіналі Кубку України.