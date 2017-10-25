"Шахтар" у божевільному матчі з феєрверком голів обійшов "Зорю" в Кубку України (відео)

У Запоріжжі завершився матч 1/8 фіналу Кубка України, в якому "Зоря" приймала "Шахтар".

Поєдинок, наповнений розсипом голів і гострих моментів, з непередбачуваною розв'язкою завершився перемогою гірників - 4:3.

Вже на 12-й хвилині Луньов відкрив рахунок після тонкої передачі від Громова. Зазначимо, що в цьому моменті міг бути невеликий офсайд у гравця "Зорі". Тим не менш, гол був зарахований.

"Зоря" продовжувала атакувати. На 50-й хвилині Гордієнко замкнув простріл справа, скориставшись провалом гірників в обороні. 2:0!

На 72-й хвилині "Шахтар" скоротив відставання після того, як Ісмаїлі прострілив в центр - гол на рахунку Феррейри.

На 82-й хвилині шанси "Зорі" сильно впали - за другу жовту картку з поля був вилучений Чечер.

На 90-й хвилині "Шахтар" зробив рахунок 2:2 завдяки дублю Феррейри.

Голепад продовжився і в додатковий час. На 98-й хвилині Коваленко вивів "оранжево-чорних" вперед - 3:2.

Проте "Зорі" вдалося майже неймовірне. На 106-й хвилині Харатін забив третій гол луганчан у ворота П'ятова.

І все ж останнє слово було за гірниками. На 116-й хвилині удар Бланко-Лещука встановив остаточний рахунок - 4:3.

"Шахтар" виходить у чвертьфінал.