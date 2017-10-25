"Десна" стала єдиним представником першої ліги в чвертьфіналі Кубка України

Чернігівська "Десна" стала четвертим учасником чвертьфіналу Кубка України з футболу.

У поєдинку 1/8 фіналу чернігівці, які представляють першу лігу, на виїзді обіграли "Прикарпаття" з другої ліги.

Матч в Івано-Франківську завершився перемогою "Десни" - 2:0, повідомляє сайт ФФУ. Забитими м'ячами відзначилися Олійник (15-та хвилина) і Волков (24-та).

Команда під керівництвом Олександра Рябоконя приєдналася до трьох інших чвертьфіналістів - "Вереса", "Маріуполя" і "Ворскли".

Цікаво, що, незалежно від результатів інших матчів 1/8 фіналу, "Десна" стане єдиним представником першої ліги у вісімці кращих.