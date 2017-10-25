Впевнений, що "Шахтар" переможе в Харкові "Фейєноорд" - Маркевич

Екс-тренер "Металіста", "Дніпра" та національної збірної України з футболу Мирон Маркевич висловив впевненість у перемозі "Шахтаря" над "Фейєноордом" у першому матчі 4-го туру Ліги чемпіонів УЄФА в розмові з кореспондентом Terrikon.com.

"Напевно, після цієї зустрічі "Шахтар" оформить собі виступи в єврокубках навесні. Це додатковий стимул для гірників", - почав відомий український фахівець.

Читайте також"Феєноорд" буде грати агресивно проти Шахтаря в Харкові - Моралес"Головна кадрова проблема - відсутність Ракицького і травма Кривцова. Але є ж Хочолава. Думаю, що він буде грати. Він вже виходив на заміну і в принципі, у нього є хороші шанси зіграти проти "Фейєноорда". Другим центральним захисником буде Ордець. Іншого виходу з цього становища я не бачу", - продовжив Маркевич.

"Фейєноорд" тепер буде грати на результат. І для "Шахтаря" такий сценарій краще. З'явиться можливість карати їх в контратаках. Але я думаю, що "Шахтар" буде більше діяти на половині поля "Фейєноорда". Так, як в принципі, завжди і грав. Впевнений, що "Шахтар" переможе в Харкові "Фейєноорд". А з яким рахунком - ролі не грає. Головне – виграти", – зазначив тренер.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Фейєноорд" пройде в Харкові 1 листопада. Початок гри о 21.45. Придбати квитки на матч "Шахтар" - "Фейєноорд" можна онлайн.