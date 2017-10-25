"Ворскла" в овертаймі переграла "Олімпік" і вийшла у чвертьфінал Кубка України

У Полтаві завершився поєдинок 1/8 фіналу, в якому "Ворскла" зустрічалася з "Олімпіком".

Полтавська команда в драматичному протистоянні завоювала путівку до чвертьфіналу змагань, повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Основний час зустрічі завершився безгольовою нічиєю - 0:0.

Все вирішилося в овертаймі. На 104-й хвилині В'ячеслав Шарпар розпечатав ворота гостей, а на 109-й Владислав Кулач забив другий гол.

У підсумку - перемога "Ворскли" з рахунком 2:0.

Нагадаємо, раніше чвертьфіналістами Кубка стали також "Верес" і "Маріуполь".