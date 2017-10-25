"Ворскла" в овертаймі переграла "Олімпік" і вийшла у чвертьфінал Кубка України
19:39, 25 жовтня 2017Футбол
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Все вирішили два м'ячі у додатковий час.
Гол В'ячеслава Шарпара став переможним / footboom.com
У Полтаві завершився поєдинок 1/8 фіналу, в якому "Ворскла" зустрічалася з "Олімпіком".
Полтавська команда в драматичному протистоянні завоювала путівку до чвертьфіналу змагань, повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Основний час зустрічі завершився безгольовою нічиєю - 0:0.
Все вирішилося в овертаймі. На 104-й хвилині В'ячеслав Шарпар розпечатав ворота гостей, а на 109-й Владислав Кулач забив другий гол.
У підсумку - перемога "Ворскли" з рахунком 2:0.
Нагадаємо, раніше чвертьфіналістами Кубка стали також "Верес" і "Маріуполь".
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