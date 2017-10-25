ФФУ буде карати за "футбольні хитрощі" - внесені зміни в правила
Футболістів, що спеціально нариваються на картки, очікує подвійне покарання.
Федерація футболу України внесла зміни до Дисциплінарних правил щодо дій футболістів, спрямованих на умисне отримання дискваліфікації.
Виконавчий комітет ФФУ, взявши до уваги практику і регламентні норми УЄФА і ФІФА, ухвалив рішення про внесення змін до Дисциплінарних правил ФФУ, що стосуються можливості застосування санкцій до футболістів за безсумнівно умисне отримання жовтої або червоної картки з певною метою.
Таких футболістів будуть карати у вигляді дискваліфікації на 2 матчі або на визначений термін.
Про це повідомив офіційний сайт ФФУ.
Відзначимо, що в сучасному футболі досить поширене явище, коли футболісти спеціально провокують отримання карток з метою пропустити наступний матч (найчастіше - не дуже важливий з турнірної точки зору). Іноді на такі дії їх підштовхують і тренери.
Останній випадок навмисного отримання картки стався в українській Прем'єр-лізі два тури тому, коли гравець "Шахтаря" Бернард заробив дискваліфікацію на матч із "Ворсклою", щоб підійти "чистим" до поєдинку з "Динамо".