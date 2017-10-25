ФФУ буде карати за "футбольні хитрощі" - внесені зміни в правила

Федерація футболу України внесла зміни до Дисциплінарних правил щодо дій футболістів, спрямованих на умисне отримання дискваліфікації.

Виконавчий комітет ФФУ, взявши до уваги практику і регламентні норми УЄФА і ФІФА, ухвалив рішення про внесення змін до Дисциплінарних правил ФФУ, що стосуються можливості застосування санкцій до футболістів за безсумнівно умисне отримання жовтої або червоної картки з певною метою.

Таких футболістів будуть карати у вигляді дискваліфікації на 2 матчі або на визначений термін.

Про це повідомив офіційний сайт ФФУ.

Відзначимо, що в сучасному футболі досить поширене явище, коли футболісти спеціально провокують отримання карток з метою пропустити наступний матч (найчастіше - не дуже важливий з турнірної точки зору). Іноді на такі дії їх підштовхують і тренери.

Останній випадок навмисного отримання картки стався в українській Прем'єр-лізі два тури тому, коли гравець "Шахтаря" Бернард заробив дискваліфікацію на матч із "Ворсклою", щоб підійти "чистим" до поєдинку з "Динамо".