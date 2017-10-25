Гвардіола похвалив українця Зінченка за його дебютний матч в "Манчестер Сіті"

Головний тренер «Манчестер Сіті» Хосеп Гвардіола після вчорашнього матчу 1/8 фіналу Кубка ліги проти «Вулверхемптона» похвалив кількох гравців, в тому числі і українця Олександра Зінченка.

«Так, це була важка гра, що нормально для цього змагання, адже кожна стадія складається з одного матчу. У першому таймі ми заслуговували забити кілька голів, і суперник захищався дуже глибоко і дуже щільно. У другому таймі ми трохи змінили стиль наших атак, але і «Вулверхемптон» вибігав в кілька дуже небезпечних контратак, вони були дуже швидкі.

Якби ми забили в першому таймі, все б закінчилося по-іншому, і не довелося б чекати серії пенальті. Але ми були сфокусовані всю гру, і такі гравці, як Зінченко, як Яя Туре, як Данило провели дуже хороший матч.

«Манчестер Сіті» грає одразу в кількох турнірах, і бувають такі матчі, де ми проводимо на полі 120 хвилин. Це дуже важко фізично, тому нам потрібні всі гравці нашого складу», – сказав Гвардіола, якого цитує офіційний сайт клубу.

Як повідомляв УНІАН, вчора Олександр Зінченко провів дебютний матч за "Манчестер Сіті", вийшовши у стартовому складі і відіграв всі 120 хвилин. Ігровий час завершився внічию 0:0, а в серії пенальті сильнішими були підопічні Гвардіоли - 4:1.