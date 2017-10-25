"Маріуполь" розтрощив у гостьовому матчі "Таврію" і вийшов у чвертьфінал Кубка України

У Бериславі (Херсонська область) завершився другий матч 1/8 Кубка України з футболу, в якому сімферопольська "Таврія" приймала "Маріуполь" і програла з великим рахунком, повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 0:5.

Якщо в першому таймі кримчани ще протистояли супернику майже на рівних, поступившись з мінімальним рахунком, то після перерви пропустили відразу чотири голи.

Рахунок на 36-й хвилині відкрив Андрія Борячук, права на якого належать донецькому "Шахтарю".

Відразу після перерви, на 54-й хвилині, ще один орендований у "Шахтаря" гравець "Маріуполя" В'ячеслав Танковський подвоїв перевагу гостей, а дубль третього гравця "Шахтаря", який відзначився за "Маріуполь" в цьому матчі Андрія Коробенко (на 70-й і 82-й хвилинах) дозволив "Маріуполю" довести справу до розгромної перемоги - 4:0.

Нарешті, на 90-й хвилині Борячук зробив дубль - 0:5

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні рівненський "Верес" обіграв "Арсенал-Київ" (1:0) та став першим чвертьфіналістом Кубка України.