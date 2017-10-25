"Верес" став першим чвертьфіналістом Кубка України з футболу

Рівненський "Верес" став першою командою, яка оформила путівку до чвертьфіналу Кубка України, повідомляє офіційний сайт турніру.

"Верес" обіграв в 1/8 фіналу столичний "Арсенал" з мінімальним рахунком 1:0.

Представник Прем'єр-ліги мав перевагу протягом всієї гри, а єдиний гол на 19-й хвилині забив Євген Морозенко. Після спроби господарів вибити м'яч зі штрафного майданчика Морозенко опинився на шляху снаряда і в один дотик пробив з-за меж штрафного.

Таким чином, Верес" вийшов в 1/4 фіналу турніру. Інші матчі 1/8 фіналу відбудуться сьогодні, 25 жовтня, пізніше.