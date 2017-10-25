Знаменитий воротар "Ювентуса" Буффон завершить кар'єру влітку у разі поразки в Лізі чемпіонів

Воротар туринського «Ювентуса» і збірної Італії з футболу Джанлуїджі Буффон твердо впевнений у вирішенні завершити кар'єру, але є маленька обмовка, повідомляє Eurosport.

"Ще один рік нічого не змінить. Я і так досяг багато чого. Єдине, що може змусити мене передумати – перемога в Лізі чемпіонів. В цьому випадку я спробую виграти Клубний чемпіонат світу", – сказав Буффон в інтерв'ю Sky Sport Italia,

В іншому, гравець повністю впевнений у своєму рішенні: «Це мій останній сезон в футболі. Я повністю впевнений в цьому рішенні. Ще один або два роки нічого не додали б до того, чого я досяг. Я спокійний і не боюся майбутнього, яке чекає на мене. Я зустріну його з ентузіазмом, як можливість випробувати себе. Я б хотів завершити кар'єру великою перемогою. 11 років тому я став чемпіоном світу, але всі три фіналу Ліги чемпіонів я програв».

Як повідомляв УНІАН, 23 жовтня Буффон був визнаний воротарем року за версією ФІФА.

Голкіпер тричі грав з «Ювентусом» у фіналі Ліги чемпіонів (сезон 2002/03, 2014/15 і 2016/17), але жодного разу не переміг.