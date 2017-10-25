Тренер "Зорі" Вернидуб став головним претендентом на пост наставника казахстанського "Кайрата"

Персону головного тренера луганської "Зорі" Юрія Вернидуба зараз активно обговорюють в Казахстані, де український фахівець є головним кандидатом на роботу в «Кайраті», сообащет footballua.tv.

За інформацією телеканалу, найближчим часом представники команди з Алмати прибудуть в Україну, щоб умовити коуча прийняти пропозицію.

Цікаво, що інтерес з азіатського регіону до коуча «Зорі» виникає не вперше. А «Кайрат» - це команда, яка має суттєві фінансові вливання і за яку до недавнього часу виступав інший українець Анатолій Тимощук.

Два останніх сезони алматинці здобували срібло національного чемпіонату. У нинішньому сезоні команда також йде на 2-му місці в турнірній таблиці, відстаючи на 1 очко від "Астани", яка має матч в запасі. Разом з тим, "Кайрат" на 17 очок випереджає "Ордабаси".