Півзахисник "Динамо" Сидорчук вибув на термін до півроку

Вчора капітан київського "Динамо" Сергій Сидорчук пройшов ретельне медичне обстеження в одній з клінік Барселони, але лікарі все ще не можуть поставити йому точний діагноз, повідомляє Команда 1.

Вся проблема у великій кількості рідини, яка не йде з коліна і не дає можливості провести хірургічне втручання, в ході якого і буде винесено остаточний медичний вердикт.

Попередній діагноз Сидорчука звучить наступним чином — пошкодження передньої хрестоподібної зв'язки і надрив бічної зв'язки коліна. За всіма розкладами, такі травми тягнуть за собою піврічну перерву в кар'єрі, але є шанс, що під час операції найгірші прогнози не підтвердяться. У найближчі дні Сергій буде проходити в Барселоні курс спеціальної реабілітації під наглядом одного з динамівських лікарів. Якщо швидко піде рідина з коліна, то йому відразу ж зроблять операцію. Ні — доведеться повернутися на час в Київ і продовжити підготовку до хірургічного втручання в домашніх умовах.

Як повідомляв УНІАН, капітан "Динамо" отримав травму в матчі 3-го туру групового етапу Ліги Європи проти швейцарського "Янг Бойз".