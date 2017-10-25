Українець Зінченко дебютував за "Манчестер Сіті"
01:57, 25 жовтня 2017Футбол
446
Олександр зіграв всі 120 хвилин у матчі з "Вулверхемптоном".
Українець Зінченко дебютував за "Манчестер Сіті" / twitter.com
Український півзахисник Олександр Зінченко провів свій офіційний дебют за «Манчестер Сіті».
Зінченко вийшов у стартовому складі на матч Кубка ліги проти «Вулверхемптона» і провів на полі всі 120 хвилин - 90 хвилин основного часу і півгодини овертайму, враховуючи, що у грі зафіксована нічия - 0:0.
У серії післяматчевих пенальті "Манчестер Сіті" переміг - 4:1 і вийшов у наступний раунд.
Варто відзначити, що Зінченко відіграв на незвичній для себе позиції лівого захисника і, за словами очевидців, запам'ятався непоганими діями.
Як повідомляв УНІАН, Андрій Ярмоленко у вівторок забив свій третій гол за "Боруссію".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter