Українець Зінченко дебютував за "Манчестер Сіті"

Український півзахисник Олександр Зінченко провів свій офіційний дебют за «Манчестер Сіті».

Зінченко вийшов у стартовому складі на матч Кубка ліги проти «Вулверхемптона» і провів на полі всі 120 хвилин - 90 хвилин основного часу і півгодини овертайму, враховуючи, що у грі зафіксована нічия - 0:0.

У серії післяматчевих пенальті "Манчестер Сіті" переміг - 4:1 і вийшов у наступний раунд.

Варто відзначити, що Зінченко відіграв на незвичній для себе позиції лівого захисника і, за словами очевидців, запам'ятався непоганими діями.

Як повідомляв УНІАН, Андрій Ярмоленко у вівторок забив свій третій гол за "Боруссію".