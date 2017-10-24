"Шахтар" проведе у Харкові Shakhtar Kids Cup для дітей 6-7 років

Футбольний клуб «Шахтар» оголосив про проведення в жовтні дитячого турніру Shakhtar Kids Cup 2 на 2, повідомляється у Facebook клубу.

Це новий формат змагань для дітей 6-7 років від «Шахтаря», який відбудеться 29 жовтня в Харкові.

Для того, щоб взяти участь в турнірі, потрібно зібрати команду з двох осіб, а також вибрати назву для своєї команди

Крім того, потрібно заповнити форму реєстрації (не пізніше, ніж за 1 день до старту турніру) за посиланням, а також «Переглянути попередні відповіді» і перевірити, чи немає команди з такою самою назвою.

У випадку, якщо є така ж команда, можна перейти за посиланням «Змінити відповідь» і придумати нову назву. Нарешті. необхідно взяти свою футбольну форму і прийти на турнір.

На турнірі буде працювати розважальна зона та точки продажу їжі. Подарунки і призи від партнерів» чекають як на переможців номінацій, так і учасників турніру. В якості сюрпризу від «Шахтаря» – запрошений гість.

Shakhtar Kids Cup 2 на 2 – це відмінна можливість не тільки цікаво провести час з друзями, але й ще один крок на шляху до великого футболу: поле, гасла уболівальників і боротьба за чемпіонство.

Турнір проводить ФК "Шахтар" спільно з технічними партнерами ФУТБІК-Харків: Футбол для дошкільнят і ФШ «Майстер М'яча» о 14:00 на футбольних полях Аква-фітнес клубу «Хвиля» (вул. Астрономічна, 7а).