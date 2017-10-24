Уболівальників італійського "Лаціо" відправлять у концтабір Освенцим

Ультраправих уболівальників італійського «Лаціо» відправлять у концентраційний табір Освенцим у виховних цілях. Про це повідомив президент клубу Клаудіо Лотіто, слова якого наводить Football Italia.

"Лаціо" організовує щорічну поїздку в Освенцим для 200 фанатів, щоб нагадати і переконати, що ми не забуваємо деякі моменти історії. З цим не можна гратись. Ми виступаємо проти будь-яких форм расизму. Тому "Лаціо" виступає з такою ініціативою", - заявив Лотіто.

Причиною таких заходів стала поведінка фанатів на матчі дев'ятого туру Серії А, в якому римський клуб обіграв «Кальярі» (3:0). Трибуна фанатів «Лаціо» Curva Nord була закрита на один матч, тому частина з них пробралася на сектор Curva Sud, де розташовуються фанати принципового суперника — «Роми». Після закінчення зустрічі вболівальники «Лаціо» залишили антисемітські повідомлення, а також розклали на кріслах зображення єврейської дівчинки Анни Франк у формі «Роми».

Анна Франк відома тим, що з 1942-го по 1944 роки вела щоденник - одне з найбільш відомих свідчень про голокост. Нацисти знайшли притулок дівчинки і відправили її в концтабір, де вона померла від тифу у 1945 році.

За різними оцінками, в Освенцимі були вбиті близько 1,4 мільйона чоловік, більше мільйона з них були євреями. Зараз на території табору відкрито музей.