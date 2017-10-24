Мессі та Роналду завжди голосують один проти одного в опитуванні ФІФА

22:20, 24 жовтня 2017
Футбол
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Два кращих футболіста останніх 10 років ігнорують один одного у референдумі.

Роналду і Мессі голосують один проти одного / Reuters

Нападник «Барселони» Ліонель Мессі і форвард «Реала» Кріштіану Роналду не проголосували один за одного в опитуванні за звання найкращого гравця світу за версією ФІФА. Інформація з'явилася на офіційному сайтіорганізації.

Згідно з правилами референдуму, в голосуванні беруть участь капітани національних збірних нарівні з головними тренерами, а також вболівальниками та журналістами. Кожен респондент називає трійку кращих, на його думку гравців.

Мессі включив у свою трійку одноклубників по "Барселоні" Суареса та Іньєсту, а також колишнього гравця каталонців Неймара, який нині виступає в "ПСЖ". Роналду проголосував за партнерів по "Реалу" Модріча, Серхіо Рамоса і Марсело.

Як повідомляє "Трибуна", Мессі і Роналду ніколи не голосували один за одного і в минулі роки. Португалець бере участь у подібному референдумі з 2010 року, аргентинець - з 2011-го.

Роналду лише одного разу включив у трійку гравця з «Барселони» (Хаві - в 2010-му).

Мессі ж гравців «Реала» в свої трійки не включав жодного разу.

Як повідомляв УНІАН, у понеділок в Лондоні пройшла церемонія The Best FIFA Football Awards. Нагорода найкращому футболісту світу дісталася Роналду. У номінації «кращий тренер» переміг наставник «Реала» Зінедін Зідан. Гравець лондонського «Арсеналу» Олів'є Жиру отримав приз Ференца Пушкаша за найкращий гол 2017 року.

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Теги: #Роналду проти Мессі#найкращий футболіст світу