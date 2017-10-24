Українець Зінченко вперше зіграє за "Манчестер Сіті" в офіційному матчі
21:35, 24 жовтня 2017Футбол
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Гравець збірної України включений до стартового складу команди Гвардіоли на поєдинок Кубка англійської ліги.
Олександр Зінченко вперше вийде в офіційному матчі "Ман Сіті" / dynamo.kiev.ua
Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко вперше вийде в стартовому складі своєї команди. Він з'явиться в числі перших 11-ти на матчі Кубка Ліги проти «Вулверхемптона». Про це повідомляє офіційний твіттер команди Гвардіоли.
Це дебютний матч для українця в складі англійського клубу. Раніше він грав тільки в товариських поєдинках.
Початок матчу – о 22.00 за київським часом.
Ймовірно, Зінченко зіграє на позиції лівого захисника.
«Вулверхемптон» є лідером Чемпіоншіпа - другого за силою дивізіону чемпіонату Англії.
twitter.com/ManCity
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