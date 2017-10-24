Українець Зінченко вперше зіграє за "Манчестер Сіті" в офіційному матчі

Український півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко вперше вийде в стартовому складі своєї команди. Він з'явиться в числі перших 11-ти на матчі Кубка Ліги проти «Вулверхемптона». Про це повідомляє офіційний твіттер команди Гвардіоли.

Це дебютний матч для українця в складі англійського клубу. Раніше він грав тільки в товариських поєдинках.

Початок матчу – о 22.00 за київським часом.

Ймовірно, Зінченко зіграє на позиції лівого захисника.

«Вулверхемптон» є лідером Чемпіоншіпа - другого за силою дивізіону чемпіонату Англії.