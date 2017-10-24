Шведська футболістка звинуватила в згвалтуванні гравця АПЛ

Колишня професійна футболістка Олександра Норд зі Швеції заявила, що одружений футболіст англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) намагався зґвалтувати її в одному з лондонських готелів. Про це повідомляє британська Mirror.

25-річна шведка розповіла, що сексуальний напад стався в 2012 році. Вона познайомилася з гравцем в нічному клубі. Він заманив її в свій номер в готелі, пообіцявши купити їжі, перш ніж вони повернуться в клуб.

За її словами, гравець стверджував, що у неї буде окремий номер у готелі, але на ділі з'ясувалося, що номер буде загальний. Він спробував спокусити дівчину, але вона стверджує, що дала йому виразний відсіч.

Читайте такожПо стопах Вайнштейна: ЗМІ повідомили про сексуальні домагання в ЄвропарламентіНорд заявила, що прокинулася, виявивши, що чоловік роздяг її, поки вона спала, а «частини його тіла знаходилися там, де не повинні були».

«Я не знаю, наскільки далеко він зайшов», – підсумувала Норд.

При цьому екс-футболістка, яка зараз починає нову кар'єру в ролі учасниці телевізійного реаліті-шоу, зазначила, що поняття не має, що сталося вночі, проте вона була голою нижче талії, а колготки – розірвані. Крім того, вона не назвала імені свого ґвалтівника.

Норд зізналася, що вирішила розповісти про цю історію у світлі гучного розслідування у США щодо кінопродюсера Харві Вайнштейна, якого звинувачують у численних сексуальних домаганнях.

Нагадаємо, нещодавно про зґвалтування, яке сталося 26 років тому, заявила також олімпійська чемпіонка з України Тетяна Гуцу, яка проживає в США.