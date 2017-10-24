Найстаріший футбольний клуб у світі святкує ювілей

У найстарішого футбольного клубу в світі - день народження.

24 жовтня 1857 року в англійському місті Шеффілд утворився однойменний футбольний клуб - "Шеффілд". Зараз він офіційно визнаний ФІФА найстарішим серед усіх діючих команд у світі.

Зазначимо, що засновники першого футбольного клубу були авторами перших футбольних правил, які увійшли в історію як "Шеффілдські правила" і лягли в основу сучасних Правил футболу.

За 160-річну історію головним спортивним досягненням команди став аматорський Кубок Англії, який "Шеффілд" виграв у 1904 році.

У 2004 році ФІФА нагородила "Шеффілд" унікальним орденом "За заслуги", яким окрім них може похвалитися лише один клуб - мадридський "Реал".

Зараз "Шеффілд" виступає у 8-му за рахунком дивізіоні Англії - в одній з підгруп сьогоднішній ювіляр бореться за виживання, посідаючи 20-е місце з 22-х.

При цьому "Шеффілд" отримує на свою адресу сотні привітань. У твіттері вони об'єднані під загальним тегом #HappyBirthdayFootball. До привітань приєдналися такі імениті і відомі клуби, як "Боруссія" Д, "Манчестер Сіті", "Монако", "Евертон", "Гамбург", "Севілья", "Валенсія", "Астон Вілла", "Герта" та інші.