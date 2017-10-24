"Феєноорд" буде грати агресивно проти Шахтаря в Харкові - Моралес

Коментатор і ведучий ТК «Футбол» Роберто Моралес поділився своєю думкою про майбутній матч Ліги чемпіонів в Харкові «Шахтар» - «Фейєноорд» у коментарі для Terrikon.com:

- Я думаю, що у "Фейєноорда" залишився тільки варіант грати агресивно. У команди є свої турнірні завдання. Найголовніше - у них проблеми з захистом. Вони зі старту сезону, а тепер ще більше. З трьох центральних захисників у них ще жоден не грав. Ван дер Хейден, Боттегін, ван Бек... Це велика проблема, вони всі це чудово розуміють, тому їм треба ризикувати. Є такий людський фактор, як розчарування. Розчарування поразкою в першому матчі, розчарування від поразки від «Аякса». Це дуже болючий удар для "Фейєноорда". І те, що команда буде грати агресивно в Харкові, я практично не сумніваюся. Не думаю, що особливо проти цього виступає Фонсека. Він, як на мене, більш схильний до контратакуючій грі.

На питання про те, чи буде на "Шахтар" тиснути той факт, що в разі перемоги над "Фейєноордом" команда оформить участь в плей-офф ЛЧ, Моралес зазначив: "Я не думаю, що це настільки критично. Фактично, участь в єврокубках навесні "Шахтарю" гарантує і нічия. А якщо перемога - так і зовсім можна помріяти про плей-офф Ліги чемпіонів. І "Ман Сіті", і "Наполі" - команди екстра-класу. Очевидно, це більш потужні команди. Коли у тебе є очки, то це ще більший психологічний комфорт. Я не думаю, що великий тиск на "Шахтар". Вони і так розуміють, що знаходяться в хорошій позиції зараз. Тому я не очікую якогось мандражу".

А на прохання спрогнозувати підсумковий рахунок, зауважив: "Думаю, це ще одна перемога "Шахтаря", але з голами з обох сторін. "Фейєноорд" все одно створює моменти, з тим же "Аяксом". Разом з тим, вони глобально менше били по воротах, не реалізували пенальті за рахунку 0:1. Шанси вони створюють, навіть незважаючи на ті проблеми, які є з захистом просто футболісти в півзахисті і атаці сильніше у "Фейєноорда", ніж захисники. Звичайно, свої козирі команда буде грати. Думаю, буде результативна гра. Кадрова ситуація у "Шахтаря", незважаючи на проблеми з центральними захисниками. Але як на мене, у "Фейєноорда" більш значні проблеми, ніж у "Шахтаря".

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Феєноорд» пройде в Харкові 1 листопада. Початок гри о 21.45. Квитки можна придбати тут.