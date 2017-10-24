Ярмоленко залишився без свого агента

Півзахисник «Боруссії» і збірної України Андрій Ярмоленко залишився без агента, що представляє його інтереси. Про це у своїй онлайн-конференції в Instagram повідомив футбольний менеджер Олександр Панков.

Півзахисник припинив співпрацю з Вадимом Шаблієм, також як і Євген Хачеріді, Євген Селезньов, Тарас Степаненко та інші. Таким чином, на даний момент, Ярмоленко не співпрацює з жодним з агентів.

Як повідомляє Xsport з посиланням на "Динамоманію", трансфер Ярмоленка в «Боруссію» проходив без участі агентів.

Нагадаємо, Ярмоленко зізнався, що погано провів останні матчі, через що тренер залишив його на лавці запасних.