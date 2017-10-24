"Динамо" хоче підписати контракт з 18-річним талантом з Румунії

Київське «Динамо» розраховує підписати атакуючого півзахисника румунського клубу «Ботошані». Про це повідомляє видання prosport.ro.

Кияни запропонували 1,5 мільйона євро за 18-річного хавбека Олімпіу Моруцана, але документи про перехід поки не підписані. При цьому, президент «Ботошани» Валеріу Іфтіме заявив, що готовий відпустити гравця в Київ:

«У мене є хороша пропозиція по Моруцану, сподіваюся, влітку він покине клуб. Він ще дитина, яка потребує допомоги, уваги і нових викликів. У нас є крайній термін для відповіді нашим партнерам з київського «Динамо».

У поточному сезоні Моруцан зіграв 12 матчів, в яких забив 1 м'яч і віддав 3 результативні передачі. На даний момент команда посідає четверте місце в чемпіонаті Румунії.