Марадона: я вручив Роналду нагороду найкращого гравця світу, і мені було боляче
15:47, 24 жовтня 2017Футбол
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Легендарний аргентинець зізнався, що йому було непросто вручати нагороду Кріштіану Роналду.
Дієго Марадона / Reuters
Легендарний футболіст Дієго Марадона зізнався, що йому було непросто вручати Кріштіану Роналду нагороду ФІФА найкращому футболістові світу.
Після урочистої церемонії, яка проходила в Лондоні, Марадона заявив наступне:
"Я вручив йому трофей найкращого гравця планети, і мені було боляче. Я дуже хотів бачити на його місці Лео. Після церемонії ми поспілкувалися. У нас дуже теплі стосунки. Нічого особливо, але я дуже люблю Мессі, як і він мене", – заявив Марадона, чиї слова наводить ESPN FC.
Як повідомляв УНІАН, напередодні Кріштіану Роналду був визнаний кращим гравцем планети за підсумками 2017 року.
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