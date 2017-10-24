Марадона: я вручив Роналду нагороду найкращого гравця світу, і мені було боляче

Легендарний футболіст Дієго Марадона зізнався, що йому було непросто вручати Кріштіану Роналду нагороду ФІФА найкращому футболістові світу.

Після урочистої церемонії, яка проходила в Лондоні, Марадона заявив наступне:

"Я вручив йому трофей найкращого гравця планети, і мені було боляче. Я дуже хотів бачити на його місці Лео. Після церемонії ми поспілкувалися. У нас дуже теплі стосунки. Нічого особливо, але я дуже люблю Мессі, як і він мене", – заявив Марадона, чиї слова наводить ESPN FC.

Як повідомляв УНІАН, напередодні Кріштіану Роналду був визнаний кращим гравцем планети за підсумками 2017 року.