Зінченко сподівається дебютувати за "Манчестер Сіті" в сьогоднішньому матчі Кубка Англії

Український півзахисник англійського "Манчестер Сіті" Олександр Зінченко сподівається сьогодні дебютувати в основному складі команди у матчі Кубка Ліги проти "Вулверхемптона", повідомляє офіційний сайт "городян".

Гравець ще жодного разу не грав в основній команді з моменту переходу з донецького «Шахтаря» в липні 2016 року.

Зінченко виступав у кількох передсезонних іграх у складі "Сіті" і двічі був в числі запасних у матчах цього сезону. Чи зможе він зіграти у сьогоднішньому матчі?

«Сподіваюся, що це так, - відзначає Зінченко. - Ми побачимо, що станеться, але, очевидно, я додаю до цього великих зусиль».

Пеп Гвардіола натякнув, що 20-річний гравець - один з тих, хто може замінити на позиції лівого захисника Бенджаміна Менді. Сам Зінченко визнав, що готовий вийти на поле, якщо його поставлять в склад.

«Я займаюся більше на останніх тренуваннях, і зараз я починаю розуміти цю роль на полі», - зазначив українець. - Центральний півзахисник повинен уміти грати на кожній позиції і бути розумним, на мій погляд - як Фернандінью - він може грати в будь-якому місці і бути однаково хорошим».

Матч "Манчестер Сіті" - "Вулвэрхемптон" відбудеться сьогодні, 24 жовтня, і розпочнеться о 22.00 за київським часом.