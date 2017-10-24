Гравець збірної України та полтавської "Ворскли" Матвієнко другий місяць поспіль визнаний кращим в Україні у віковій категорії U-21

Другий раз поспіль кращим молодим футболістом України категорії U-21 за підсумками місяця проекту Золотий Талант визнаний захисник Ворскли Микола Матвієнко, повідомляє офіційний сайт проекту.

І знову його єдиним серйозним конкурентом виявився півзахисник Динамо Віктор Циганков. Причому вийшло дуже цікаво: Циганкова у своїх трійках згадали 96 експертів зі 114-ти, які взяли на цей раз участь у опитуванні, а Матвієнко — лише 87.

Читайте такожГравець збірної України Микола Матвієнко: Їхати на ЧС-2018, звичайно, варто. Це найпрестижніший турнір, який проходить раз на чотири роки,Але у переможця виявилося більше перших місць — 56:37, і це принесло йому у результаті перевагу в 12 балів.

Стабільно потрапляє у п'ятірку кращих за підсумками місяця Віктор Коваленко — кращий молодий футболіст України 2016 року (3-е місце). Знову яскраво зіграв Артем Довбик (4), який забив багато голів у другій лізі за Дніпро, а ще заслужив повагу Мар'ян Мисик, вперше піднявся так високо в наших опитуваннях - 5-е місце.

Як повідомляв УНІАН, щомісячні опитування проекту Золотий Талант — це лише відбірний раунд перед фіналом за підсумками всього року. У 2017-му до вікової категорії U-21 премії Золотий Талант належать українські футболісти 1996-1997 років народження, а до вікової категорії U-19 — 1998 року народження і молодше.