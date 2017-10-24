ФФУ підтвердила проведення товариського матчу Україна - Словаччина у Львові
13:25, 24 жовтня 2017Футбол
360
Гра відбудеться 10 листопада на «Арені Львів», початок матчу – о 20:00.
Збірна України повертається на Арену Львів вперше з 2013 року / УНИАН
Національна збірна команда України проведе товариську зустріч із командою Словаччини, яка відбудеться 10 листопада на «Арені Львів» у Львові, повідомляє Федерація футболу України.
Початок матчу – о 20:00.
Відповідне підтвердження Федерація футболу України отримала від ФІФА, яка, нагадаємо, у 2013 році заборонила проведення на львівській арені офіційних матчів під егідою організації строком на п’ять років, зокрема - поєдинків кваліфікаційного циклу чемпіонату світу 2018 року.
Інформацію щодо продажу квитків на контрольну гру України – Словаччина буде повідомлено найближчим часом.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter