ФФУ підтвердила проведення товариського матчу Україна - Словаччина у Львові

Національна збірна команда України проведе товариську зустріч із командою Словаччини, яка відбудеться 10 листопада на «Арені Львів» у Львові, повідомляє Федерація футболу України.

Початок матчу – о 20:00.

Відповідне підтвердження Федерація футболу України отримала від ФІФА, яка, нагадаємо, у 2013 році заборонила проведення на львівській арені офіційних матчів під егідою організації строком на п’ять років, зокрема - поєдинків кваліфікаційного циклу чемпіонату світу 2018 року.

Інформацію щодо продажу квитків на контрольну гру України – Словаччина буде повідомлено найближчим часом.