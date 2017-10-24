Статистика по центральному матчу УПЛ: "Шахтар" зробив на 350 передач більше "Динамо"

У матчі з «Динамо» «Шахтар» здійснив 620 передач проти 268 у киян, про це свідчать дані компанії InStat, повідомляє Terrikon.com.

Домінував «Шахтар» у кількості організованих атак (97 проти 67 на користь «Шахтаря»), які підкріплював вдалими обводками (15 проти 7 у «Динамо»).

За час матчу «Динамо» зробило всього 214 точних передач, проти 555 у «гірників». Цифри команди Хацкевича менше ніж середній показник «Чорноморця», який робить в УПЛ найменше точних передач за матч - 277 після 12 турів.

Кращими гравцями за кількістю передач в обох командах стали Фред (91), Ісмаїлі (84), Ордець (77) і Степаненко (75), які вчотирьох віддали більше пасів, ніж 11 гравців «Динамо».

Відсоток володіння м'ячем командами під час матчу склав 33 проти 66 на користь «гірників». Причому в останні 15 хвилин матчу перевага «Шахтаря» зросла до 75%. Повністю зосереджені на обороні гравці «Динамо» змогли відповісти тільки 32 вдалими відборами (проти 16 у «Шахтаря»).