У "Шахтаря" 51 відсоток ймовірності виходу в плей-офф, потрібно обігравати "Фейєноорд" вдома - Нагорняк

Екс-тренер «Дніпра», а нині футбольний експерт і коментатор Сергій Нагорняк прокоментував майбутній для «Шахтарю» важливий домашній матч Ліги чемпіонів проти «Феєноорда» спеціально для Terrikon.com.

- Можливо, в якійсь мірі «Шахтар» і акумулював сили на «Фейєноорд» у грі з «Динамо». Але можу сказати точно, що «гірники» не лізли зі шкіри геть, щоб перемогти. В принципі, гра так складалася, що хто б перший забив, той би і виграв. Не скажу, що «Шахтар» економив сили під «Фейєноорд». Я навіть не уявляю, як це може бути. Якби Фонсека сильно змінив склад, то мало б сенс про це говорити. А так, вийшов основний склад. Але гравці не зробили все для того, щоб обіграти «Динамо».

На запитання про те, що обігруючи «Фейєноорд», «Шахтар» може оформити вихід у євровесну і, у зв'язку з цим, наскільки подібна мета буде тяжіти над гравцями, зазначив: "Така ситуація з нашими клубами не вперше. Згадайте, коли «Шахтар» набрав шість очок у стартових двох турах і потім не виходив із групи. Тут дуже багато буде залежати не тільки від «Шахтаря». В першу чергу, від нього, але і потрібно просто обігравати «Фейєноорд», щоб мати шанси на вихід з групи. Гравці «Шахтаря» вже звикли до стресу і відповідальності. У кожній грі їм потрібна перемога. Не думаю, що якийсь тиск буде зараз. Ще залишається три гри".

А на питання про те, скільки відсотків ймовірності виходу «Шахтаря» у плей-офф ЛЧ можете дати, фахівець зауважив: "Я думаю, за підсумками першого кола, 51%. Футбол - це така штука, де все може скластися абсолютно непередбачувано. Зараз важливо, як зіграють «Наполі» і «Манчестер Сіті». Якщо італійці переможуть, то у "Шахтаря" не буде вибору, окрім як перемагати "Наполі" і "Манчестер Сіті". Або хоча б не програти британцям. Потрібно не дивитися на інших, а просто обіграти «Фейєноорд» у Харкові".

Говорячи про швидкісні атаки «Фейєноорда», які принесли чимало проблем «Шахтарю» на початку роттердамського матчу, Нагорняк припустив: "У Харкові такого сценарію не буде. Там буде сценарій зворотний: «Шахтар» з перших хвилин почне тиснути. Я так думаю, що «Шахтарю» потрібно не дати «Феєноорду» відчути впевненість того, що вони можуть атакувати. Проти «Ман Сіті» у перші 20 хвилин донецький клуб грав дуже здорово. Потім позначилося те, що не витримали темп і виконавська майстерність «Сіті» взяла гору. Тепер же ситуація зворотна – «Шахтар» зараз на місці «Ман Сіті», а «Феєноорд» - на місці «Шахтаря». Індивідуальне якість футболістів «Шахтаря» вище, ніж у «Фейєноорда». Але недооцінювати ні в якому разі не можна".

А говорячи про прогноз на підсумковий рахунок ухилився від точної відповіді: "Не знаю, але думаю, що «Шахтар» переможе".

Як повідомляв УНІАН, матч «Шахтар» - «Феєноорд» пройде в Харкові 1 листопада. Початок гри о 21.45.

Придбати квитки на матч можна онлайн на сайті ФК "Шахтар".