"Шахтар" продав 10 тисяч квитків на матч Ліги чемпіонів з "Фейєноордом" у перші дні продажів

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) реалізував більше 10 тисяч квитків на матч 4-го туру, групового етапу Ліги чемпіонів з голландським "Фейєнордом" з Ротердаму, повідомляється в офіційному Твіттері команди.

Всього арена вміщує трохи більше 40 тисяч глядачів.

Таким чином, чверть квитків на цю гру вже продані.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Феєноорд" пройде в середу в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА, 1 листопада, у Харкові на "Металісті".