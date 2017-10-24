"Шахтар" продав 10 тисяч квитків на матч Ліги чемпіонів з "Фейєноордом" у перші дні продажів

10:29, 24 жовтня 2017
Футбол
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Гра на ОСК "Металіст" в Харкові відбудеться в середу, 1 листопада.

ФК

Футбольний клуб "Шахтар" (Донецьк) реалізував більше 10 тисяч квитків на матч 4-го туру, групового етапу Ліги чемпіонів з голландським "Фейєнордом" з Ротердаму, повідомляється в офіційному Твіттері команди.

Всього арена вміщує трохи більше 40 тисяч глядачів.

Таким чином, чверть квитків на цю гру вже продані.

Як повідомляв УНІАН, матч "Шахтар" - "Феєноорд" пройде в середу в рамках 4-го туру групового етапу Ліги Чемпіонів УЄФА, 1 листопада, у Харкові на "Металісті".

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Теги: #квитки Шахтар Ліга чемпіонів#Шахтар - Фейєноорд Ліга чемпіонів