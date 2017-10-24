ФІФА оголосила переможця номінації "кращий гол 2017 року" (відео)

ФІФА визнала найкращим голом 2017 року точний удар 31-річного нападника лондонського "Арсеналу" Олів'є Жиру п'ятою в матчі з «Крістал Пелас», повідомляє Sky Sports.

Цей матч відбувся 1 січня 2017 року на «Емірейтс Стедіум» в Лондоні.

"Це честь для мене, – зізнався Жиру під час церемонії у Лондоні. – Я щасливий отримати цю нагороду на очах футбольних легенд. Зараз хочу просто подякувати всім, хто голосував за мене. Також хочу привітати всіх десяти номінантів, які забили дивовижні голи.

Звичайно, хочу сказати спасибі моїм партнерам, без яких я, може бути, не забив би цей гол, і мою сім'ю".

Як повідомляв УНІАН, у Лондоні відбулася церемонія The Best FIFA Football Awards, в ході якої Кріштіану Роналду отримав нагороду найкращому футболісту 2017 року. Найкращим тренером вперше визнаний Зінедін Зідан.