Шевченко викликав шістьох легіонерів на наступний матч збірної України
00:25, 24 жовтня 2017Футбол
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На цей раз в списку відсутній Олександр Зінченко.
Соболь, Ротань, Малиновський, Коноплянка, Ярмоленко і Кучер викликані в збірну України / ФФУ
Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на жовтневий збір шістьох гравців, які виступають у закордонних чемпіонатах. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.
Виклик отримали: Євген Коноплянка («Шальке»), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Д), Руслан Ротань, Едуард Соболь (обидва – «Славія»), Руслан Малиновський («Генк») і Олександр Кучер («Кайсеріспор»).
Читайте такожЗіграти з Аргентиною було б класно - ШевченкоЗазначимо, що не отримав виклик півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, на якого розраховує головний тренер молодіжної збірної Олександр Головко.
Товариський матч Україна – Словаччина відбудеться 10 листопада.
Початок тренувального збору заплановано на 6 листопада.
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