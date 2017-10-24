Шевченко викликав шістьох легіонерів на наступний матч збірної України

Головний тренер збірної України Андрій Шевченко викликав на жовтневий збір шістьох гравців, які виступають у закордонних чемпіонатах. Про це повідомляє офіційний сайт ФФУ.

Виклик отримали: Євген Коноплянка («Шальке»), Андрій Ярмоленко («Боруссія» Д), Руслан Ротань, Едуард Соболь (обидва – «Славія»), Руслан Малиновський («Генк») і Олександр Кучер («Кайсеріспор»).

Читайте такожЗіграти з Аргентиною було б класно - ШевченкоЗазначимо, що не отримав виклик півзахисник «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко, на якого розраховує головний тренер молодіжної збірної Олександр Головко.

Товариський матч Україна – Словаччина відбудеться 10 листопада.

Початок тренувального збору заплановано на 6 листопада.